Церкви Європи передали 16 млн євро постраждалим на Донбасі

На допомогу постраждалим від воєнних дій на Сході країни за ініціативи Святішого Отця Папи Фрациска в Європі проведено акцію "Папа для України".

Як сказав під час прес-конференції Апостольний Нунцій в Україні архієпископ Клаудіо Гуджеротті, загалом на акції зібрано 16 мільярдів євро, передає Укрінформ.

«Папа хотів, щоб спосіб, яким би розподіляли цю допомогу, був особливим. З вікна свого апостольського палацу під час молитви «Ангел Господній» в одну неділю Папа сказав, що буде проведений збір... Збір (коштів - ред.) був проведений в усіх церквах Європи. І результат був дуже щедрим: понад 11 млн євро, до яких Папа Римський доклав ще 5 млн зі своїх особистих фондів. І цю суму кожен місцевий єпископ передав до нунція даної країни, нунції передали ці суми до Риму, і потім ця сума була передана нам. І протягом усього періоду ця сума прозподілялася чи призначалася з дозволу Його Еміненції кардинала Тарксона», - зазначив Гуджеротті.

Він наголосив, що акція «Папа для України» була проголошена для того, щоб українці не почувалися самотніми та покинутими, і була направлена на тих, хто є жертвами війни на Сході.