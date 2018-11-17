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ЦРУ зробила висновок, що вбивство Хашоггі замовив наслідний принц Саудівської Аравії, - ЗМІ

17 листопада, 2018 - 18:18
Фото AFP

Центральне розвідувальне управління (США) дійшло висновку, що вбивство опозиційного саудівського журналіста Джамаля Хашоггі замовив наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман.

Про це повідомляє The Washington Post.

Як пише видання, у ЦРУ повідомили, що проаналізували велику кількість джерел, зокрема телефонний дзвінок брата наслідного принца Халіда бін Салмана, саудівського посла у США, який він робив Джамалю Хашоггі і який перехопила розвідка США. Він, як мовиться у повідомленні, сказав Хашоггі про необхідність піти за документами у саудівське консульство у Стамбулі (Туреччина), запевнивши, що там безпечно. За даними джерел, дзвінок він робив за вказівкою свого брата.

Речниця посольства Саудівської Аравії заявила, що посол ніколи не говорив з Хашоггі про щось, що стосувалося б візиту до Туреччини. За її словами, оцінки ЦРУ є фальшивкою.

"Ми і надалі продовжуємо чути різні теорії без жодного підґрунтя для цих спекуляцій", – сказала вона.

Сам Халід бін Салман написав у Twitter, що дзвінка не було: "Я ніколи не говорив з ним по телефону і, звичайно, ніколи не пропонував їхати до Туреччини з будь-якої причини".

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