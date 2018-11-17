ЦРУ звинувачує саудівського принца в організації вбивства Хашоггі

Американська розвідка заявила, що наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бен Салман наказав убити журналіста Джамала Хашоггі в Стамбулі.

Команда з 15 агентів Саудівської Аравії полетіла в Стамбул на урядових літаках у жовтні, де організувала вбивство Хашкаджі в будівлі Саудівської Аравії, пиовідомляє Reuters.

ЦРУ в своїх висновках спирається на кілька джерел інформації. Серед них - перехоплена телефонна розмова між Хашкаджі і послом Саудівської Аравії в США, братом принца Халідом бін Салманом. У розмові дипломат порадив Хашкаджі звернутися в саудівське консульство в Стамбулі, для отримання необхідних документів, і запевнив у тому, що йому нічого не загрожує.

Джерела стверджують, що невідомо, чи знав брат принца про підготовку вбивства, однак дзвінок був зроблений на прохання Мохаммеда бен Салмана.

Прес-секретар посольства Саудівської Аравії у Вашингтоні Фатіма Веж заявила в п'ятницю про необгрунтованість заяв ЦРУ.

"Ми продовжуємо чути різні теорії, але не бачимо їх доказової бази", - цитує її газета.

Саудівський опозиційний журналіст Джамаль Хашкаджі зник 2 жовтня під час візиту в генконсульство Саудівської Аравії в Стамбулі. Представники королівства тижнями наполягали на тому, що він покинув консульство живим. Однак 19 жовтня в Ер-Ріяді все-таки визнали, що журналіст був убитий всередині будівлі.