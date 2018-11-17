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Депутати Європаламенту закликали Amazon вилучити товари з радянською символікою

17 листопада, 2018 - 21:01
Фото з відкритих джерел

27 членів Європарламенту звернулися до американського інтернет-сервісу Amazon з закликом зупинити торгівлю речами з радянською символікою.

Про це повідомляє Delfi.

Звернення до глави компанії Джеффа Безоса підписали члени ЄП з Литви, Польщі, Нідерландів, Хорватії, Латвії, Сполученого Королівства, Словаччини, Естонії, Фінляндії, Португалії, Угорщини, Іспанії, які представляють основні політичні групи.

Лист ініціював литовський європарламентар Антанас Гуога.

У зверненні парламентарі відзначають, що "засуджують використання символів нацистського і радянського режимів", вказуючи, що режими "систематично порушували права людини, обмежували свободу і демократію".

"Кількість жертв радянського режиму перевищує 60 млн, більше 10 млн осіб були вислані в трудові табори в Сибір, жили там в нелюдських умовах, виконували примусову працю, відчували голод і фізичне насильство. Кривавих дій радянського режиму, терору і нелюдяності зазнали майже всі окуповані держави, а наслідки цих трагічних дій відчуваються досі", – підкреслюють представники ЄП.

Нагадаємо, раніше литовські активісти домагалися вилучення з продажу товарів із радянською символікою, які продаються через інтернет-сервіс Amazon.

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