До сфери управління Міноборони повернули Володимирівське мисливське господарство

В результаті кропіткої роботи та принципової позиції Міністерства оборони України поставлено крапку у питанні повернення до сфери управління оборонного відомства Володимирівського мисливського господарства у кількості 12 будівель та споруд, а також земельної ділянки загальною площею 1, 92 га.

Угіддя тривалий час перебували у незаконному користуванні однієї з громадських організацій, повідомляє Міноборони на офіційному сайті.

На сьогоднішній день вжито відповідних заходів з метою оформлення майна у Державному реєстрі речових прав та реєстрі прав власності на нерухоме майно за державою в особі Міноборони. Тривають заходи щодо організації охорони та подальшого раціонального використання господарства в інтересах держави.

Варто нагадати, що починаючи з 1991 року фонди та земельні ділянки колишнього військово-мисливського товариства союзного підпорядкування використовувались громадськими організаціями з метою отримання прибутків. Майно безпідставно відчужувалося стороннім комерційним структурам та фізичним особам, що зумовило тривалий шлях до їх повернення законному власнику.

Згідно з рішенням Господарського суду міста Києва від 2002 року, залишеного в силі Верховним Судом України, з незаконного володіння громадської організації Товариства військових мисливців та рибалок мало бути повернуто 69 мисливських (риболовецьких) господарств та інших об’єктів. Разом з цим, протягом останніх трьох років повернуто 6 господарств загальною площею 656,62 га та 94 будівлі та споруди.

Міністерство оборони України і надалі вживатиме вичерпних заходів аби повернути в законне володіння держави решту мисливських (риболовецьких) господарств та земель оборони.