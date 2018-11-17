Ердоган і Трамп обговорили телефоном ситуацію в Сирії і справу Хашоггі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і президент США Дональд Трамп обговорили телефоном ситуацію в Сирії і справу журналіста Джамаля Хашкаджі, убитого в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі.

Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu з посиланням на канцелярію глави турецької держави.

"Лідери зійшлися на думці, що необхідно пролити світло на всі аспекти інциденту з саудівським журналістом (...), вказавши на неприпустимість спроб зам'яти цей злочин", - зазначає агентство.

Президенти, за інформацією "Анадолу", вітали проведення спільного патрулювання військових Туреччини і США поблизу сирійського Манбіджа. Крім того, Р.Т.Ердоган зазначив, що очікує від Вашингтона припинення допомоги курдським ополченцям на півночі Сирії.