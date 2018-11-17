Компанія Ілона Маска проклала перший тунель під Лос-Анджелесом

Компанія Ілона Маска The Boring Company закінчила прокладання підземного тунелю під Лос-Анджелесом. Планується, що ним їздитимуть швидкісні електробуси, вакуумні потяги та окремі пасажирські капсули.

Ілон Маск опублікував у Twitter відео, як спеціальна бурильна машина вийшла на поверхню, відтак завершивши прокладання тунелю.

"Boring Company тільки-но дісталася іншої сторони!", — написав Маск.

Раніше він заявляв, що тунель почне працювати 10 грудня 2018 року. У день відкриття проїзд буде безкоштовним. Ціна у подальші дні — не відома. Очікується, що електробуси в таких тунелях зможуть розвивати швидкість до 250 кілометрів на годину.