Меркель визнала помилки міграційної політики Німеччини

Німецький канцлер Ангела Меркель на зустрічі з жителями Хемніца, де в серпні сталося резонансне вбивство, яке здійснили мігранти, визнала помилки в міграційній політиці Німеччини.

Про це повідомляє DW.

На зустрічі з жителями Хемніца Меркель підкреслила, що розуміє їхні побоювання за безпеку і обурення резонансним вбивством громадянина Німеччини. Вона також назвала цей злочин "жахливим вбивством, яке збурило людей". У той же час вона засудила подальші злочини під час організованих правими радикалами і популістами акцій протесту.

За словами Меркель, Берлін допустив помилки в ході міграційної кризи. Зокрема, уряд вчасно не подбав, щоб визнати ряд країн безпечними для скорочення припливу біженців. Вона також висловила жаль у зв'язку з відсутністю прогресу в цьому питанні.

Нагадаємо, раніше Меркель висловилася на підтримку міграційного пакту ООН.