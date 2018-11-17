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Меркель визнала помилки міграційної політики Німеччини

17 листопада, 2018 - 20:43
Фото Reuters

Німецький канцлер Ангела Меркель на зустрічі з жителями Хемніца, де в серпні сталося резонансне вбивство, яке здійснили мігранти, визнала помилки в міграційній політиці Німеччини.

Про це повідомляє DW.

На зустрічі з жителями Хемніца Меркель підкреслила, що розуміє їхні побоювання за безпеку і обурення резонансним вбивством громадянина Німеччини. Вона також назвала цей злочин "жахливим вбивством, яке збурило людей". У той же час вона засудила подальші злочини під час організованих правими радикалами і популістами акцій протесту.

За словами Меркель, Берлін допустив помилки в ході міграційної кризи. Зокрема, уряд вчасно не подбав, щоб визнати ряд країн безпечними для скорочення припливу біженців. Вона також висловила жаль у зв'язку з відсутністю прогресу в цьому питанні.

Нагадаємо, раніше Меркель висловилася на підтримку міграційного пакту ООН.

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