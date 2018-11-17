МЗС Фінляндії викликає посла РФ через інцидент з GPS під час навчань НАТО

Посла Росії в Фінляндії Павла Кузнєцова викликали в фінський МЗС через інцидент з роботою GPS, повідомляють фінські ЗМІ в п'ятницю з посиланням на міністра закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні.

Зустріч в фінському МЗС відбудеться в понеділок, повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

Раніше в МЗС Фінляндії повідомляли, що ведуть переговори з Росією дипломатичними каналами щодо питання про збої в роботі GPS під час навчань Північноатлантичного альянсу Trident Juncture.

У фінському зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що вважають дані про випадки збоїв у роботі GPS, надані Норвегією, такими, що "заслуговують на довіру".

Раніше на цьому тижні Міноборони Норвегії заявило, що російська сторона несе відповідальність за збій роботи GPS під час навчань НАТО Trident Juncture. У міністерстві відзначили, що "перешкоди (в роботі GPS - ІФ) зафіксовано в період з 16 жовтня до 7 листопада і що вони згенеровані російськими силами на Кольському півострові".

Прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля повідомляв, що в країні буде проведено розслідування щодо можливого втручання Росії в роботу супутникових навігаційних систем GPS в Лапландії під час недавніх військових навчань НАТО в Норвегії.

Голова парламентської комісії з міжнародних справ Матті Ванханен (Matti Vanhanen) повідомив у п'ятницю ЗМІ, що "Фінляндії вдалося донести до Росії своє послання, яке свідчить, що військові навчання не повинні загрожувати безпеці цивільних осіб".

Фінляндія раніше також заявляла, що порушення в роботі GPS відзначалися не лише на території Норвегії, але і в Фінляндії.

За даними центру авіанавігації Фінляндії, роботу GPS було порушено під час навчань у кінці жовтня-початку листопада в Лапландії від Рованіємі (Rovaniemi) до норвезького кордону і на схід від Киттиля (Kittila) до російського кордону.

12 листопада в Кремлі заявили, що їм нічого невідомо про нібито втручання РФ у роботу супутникових навігаційних систем GPS під час навчань Trident Juncture.