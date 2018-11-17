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NASA запустило ракету "Антарес", створену за участю українських підприємств

17 листопада, 2018 - 14:23
Фото: nasa.gov

У США з космодрому НАСА "Воллопс Айленд" здійснено запуск ракети-носія "Антарес", створеної американською корпорацією Orbital ATK за участю, зокрема українських підприємств.

Про це повідомив посол України в США Валерій Чалий на своїй сторінці у Facebook.

Ракета "Антарес" "є успішним прикладом взаємодії компаній космічної галузі України і США в сфері мирного дослідження космосу.

"Так, головна конструкція першого ступеня ракети розроблена конструкторським бюро "Південне" і виготовлена на "Південному машинобудівному заводі ім.Макарова" у співпраці з українськими підприємствами "Хартрон-Аркос", "Хартрон-ЮКОМ", "Рапід" тощо. Українські фахівці брали активну участь у випробуваннях "Антареса", які проводилися в США", - повідомив В.Чалий.

"Саме ця ракета має доставити вантажний модуль "Сігнус" до Міжнародної космічної станції", - додав він.

Посол нагадав, що в червні 2018 року американська компанія Orbital ATK - партнер України у цьому проекті - стала підрозділом однієї з найпотужніших оборонних корпорацій США - Northrop Grumman Inc.

Джерело: День

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