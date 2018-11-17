Науковці на всесвітній конференції змінили еталон кілограма

Учасники всесвітньої Конференції мір і ваги, що завершилася неподалік Парижа 16 листопада, змінили еталон кілограма. За загальною згодою, вирішено відмовитися від матеріального еталону кілограма.

Про це повідомляє ВВС, передає «Новинарня».

Наразі таким еталоном є платино-іридієва гиря, відома за неофіційною назвою Le Grand K, яку зберігають у сейфі в Міжнародному бюро мір і ваги у Сен-Клу на околиці Парижа.

Учасники конференції у Версалі погодилися, що матеріальний носій не підходить для точних вимірів, адже його маса за 100 років могла змінитися на декілька десятків мікрограмів. Тож надалі кілограм визначатимуть через сталу Планка. Отримати значення кілограма можна буде за допомогою електромеханічного вимірника ваги під назвою баланс Кіббла.

Так само на конференції дещо змінили чи уточнили визначення шести інших основних одиниць вимірювання: секунди, метра, ампера, кельвіна, моля і кандели. Зміни набудуть чинності 20 травня 2019 року.

Таким чином завершено реформу, яка тривала десятки років. Від фізичного еталону метра відмовилися ще у 60-х роках минулого сторіччя. Нині метр визначають з допомогою ще однієї сталої – швидкості світла: це відстань, яку проходить світло у вакуумі за 1/299 792 458 секунди.

У 2005 році вчені узгодили, що сталу Планка використовуватимуть для визначення кілограма, елементарний електричний заряд (заряд електрона) – для визначення одиниці сили струму, а сталу Больцмана – термодинамічної температури.

Еталон кілограма уперше було виготовлено в 1799 році. Тоді це була платинова гиря. У 1889 році її замінили на циліндр із платиново-іридієвого сплаву.

Кілограм залишався єдиною одиницею системи СІ, яку визначали за допомогою предмета. Тепер усі одиниці системи СІ прив’язані до фундаментальних фізичних постійних.