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Німеччина вкладе 6 млрд у розвиток штучного інтелекту

17 листопада, 2018 - 22:26
Фото з відкритих джерел

Німецький уряд розробив стратегію розвитку штучного інтелекту (ШІ), яку має намір вкласти і залучити 6 мільярдів євро.

Про це говорили на минулому тижні в Потсдамі під час засідання уряду, присвяченому цифровим технологіям, передає Укрінформ.

"До 2025 року федеральний уряд планує надати в загальній складності близько 3 мільярдів євро для реалізації стратегії штучного інтелекту", - йдеться у роз'ясненні міністерств економіки, фінансів і праці та соціальних питань.

У ньому вказується, що "Штучний інтелект зроблено в Німеччині" має стати міжнародним брендом для сучасних, безпечних і простих і хороших додатків штучного інтелекту на основі європейського канону цінностей. Канцлер Ангела Меркель вважає, що від цього багато в чому залежить не тільки майбутнє процвітання Німеччини, але також питання захисту європейських цінностей та захисту недоторканості приватного життя в епоху цифрових технологій.

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