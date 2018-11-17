Німеччина вкладе 6 млрд у розвиток штучного інтелекту

Німецький уряд розробив стратегію розвитку штучного інтелекту (ШІ), яку має намір вкласти і залучити 6 мільярдів євро.

Про це говорили на минулому тижні в Потсдамі під час засідання уряду, присвяченому цифровим технологіям, передає Укрінформ.

"До 2025 року федеральний уряд планує надати в загальній складності близько 3 мільярдів євро для реалізації стратегії штучного інтелекту", - йдеться у роз'ясненні міністерств економіки, фінансів і праці та соціальних питань.

У ньому вказується, що "Штучний інтелект зроблено в Німеччині" має стати міжнародним брендом для сучасних, безпечних і простих і хороших додатків штучного інтелекту на основі європейського канону цінностей. Канцлер Ангела Меркель вважає, що від цього багато в чому залежить не тільки майбутнє процвітання Німеччини, але також питання захисту європейських цінностей та захисту недоторканості приватного життя в епоху цифрових технологій.