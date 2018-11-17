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ПА НАТО хоче, щоб Росія взяла відповідальність за збитий МН17

17 листопада, 2018 - 19:31
Фото: nato-pa.int

Парламентська асамблея НАТО висловлює підтримку розслідуванню аварії МН17 і закликає Росію взяти на себе відповідальність за катастрофу.

Про це йдеться у проекті резолюції ПА НАТО "Оновлення відповіді на російські гібридні тактики", передає Укрінформ.

"Парламентська асамблея підтверджує свою тверду підтримку розслідування падіння літака рейсу МН17 в Україні, яке провадить влада Нідерландів; та закликає Кремль виконати резолюцію Радбезу ООН 2166, взяти відповідальність та у повну силу долучитися до намагань встановити справедливість", — зазначається у проекті резолюції.

У ПА НАТО також "найрішучіше засудили” використання отруйної речовини у Солсбері та схвалили єдність і підтримку, “продемонстровані союзниками уряду Британії”. “Асамблея засуджує втручання Росії у нещодавні вибори та референдуми у євроатлантичній зоні; а також висловлює глибоке занепокоєння подібними загрозами, що постають перед майбутніми виборами, й підтримкою Кремлем маргінальних політичних рухів на Заході", — стверджується у документі.

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