Повзуча окупація Азовського моря Росією є однією з головних тем переговорів у США, - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін після двосторонньої зустрічі із держсекретарем США Майком Помпео заявив, що повзуча окупація Азовського моря Росією була однієюа з основних тем переговорів з американцями.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Це – російське прагнення підняти ставки. Так би мовити, спроба повзучої окупації Азовського моря, спроба створити нове вогнище напруги і це спроба перед виборами і після виборів комбінувати мілітарні і немілітарні методи, щоб розгойдувати Україну", - сказав Клімкін, коментуючи ситуацію щодо дій Росії в Азовському морі.

Ця тема, за його словами, "піднімалася під час його зустрічі з держсекретарем Майком Помпео, під час зустрічі із його помічником у справах Європи і Євразії Вессом Мітчеллом і під час засідання Комісії стратегічного партнерства України та США".

"Ми говоримо із НАТО, і з нашими партнерами про співпрацю в сфері побудови інфраструктури вздовж Азовського узбережжя. І головне, що нас будуть підтримувати, звичайно, на міжнародних майданчиках. Ми дуже чітко поділяємо позицію, що Азовське море - це ніяке не внутрішнє море. Це нормальне, територіальне напівзамкнене море. І так само керченські протоки мають повністю підпадати під міжнародне право. Те, що робить Росія, - і сьогодні це прозвучало на комісії - це однозначно порушення міжнародного права, і стосовно керченських проток, і стосовно Керченського моря", - заявив він.

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