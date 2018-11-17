Сьогодні Дзвін Пам’яті на території Міноборони пролунав 8 разів

Сьогодні, 17 листопада, на території Міністерства оборони України відбувся щоденний ранковий церемоніал вшанування військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули цього дня в різні роки та внаслідок російської збройної агресії на cході нашої держави.

У ранковому церемоніалі взяли участь офіцери та працівники структурних підрозділів Міністерства оборони та Генерального штабу ЗС України, військовослужбовці Київського гарнізону, близькі та рідні загиблих героїв.

Сьогодні, 17 листопада, Дзвін пролунав вісім разів, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України на офіційному сайті.

Внаслідок російської збройної агресії перестали битися серця мужніх захисників України, які героїчно захищали нашу країну від підступного агресора.

17 листопада 2014 року Україна втратила сімох героїв. Це — молодший сержант БУДЬКО Олександр Анатолійович, молодший сержант ЛУПІКС Яніс Модресович, сержант ОЛІЙНИК Анатолій Анатолійович, капітан РАЧИНСЬКИЙ Олександр Григорович, солдат РОСОМАХА Микола Васильович, солдат САРАБІН Олег Васильович, солдат ЮРЧЕНКО Ігор Петрович.

Цього дня у 2017 році загинув солдат ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Андрій Омельянович.

Присутні поклали квіти до Стелли Пам’яті.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЯМ!

Зала пам’яті захисників України створена на вшанування пам’яті військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, світовий мир та порядок. Її спеціально розташовано таким чином, щоби й військовослужбовці, працівники Міноборони та Генерального штабу, й пересічні громадяни могли зайти до Зали та віддати шану своїм захисникам.

Біля споруди Зали пам’яті облаштовано церемоніальний майданчик із Дзвоном Пам’яті та Стеллою, у якій вмонтовано осколки снарядів. Щоденний поминальний ритуал здійснюється ударами дзвону, залежно від кількості загиблих у цей день.

Зала пам’яті — це перший і єдиний великий меморіальний проект в Україні за роки збройного протистояння російській агресії. На стінах Зали пам’яті розміщено таблички з прізвищами військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули впродовж 1992 — 2018 років.

Дзвін Пам’яті виготовлено на пожертви небайдужих громадян.

В середині Зали пам’яті, на спеціальному подіумі, розміщено Книгу пам’яті з іменами загиблих. Структура Книги побудована за принципом календаря: один розворот — один день, де згадуються всі загиблі у цей день за всі роки. Станом на зараз лише 32 розвороти (32 дні) залишаються порожніми. В усі інші дні Збройні Сили України несли бойові втрати.

Спорудження Зали пам’яті здійснено за безпосередньої підтримки Президента — Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Петра Порошенка.