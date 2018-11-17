Спільна місія NDI та Європарламенту закликає Facebook відкрити офіс в Україні

Спільна місія американського Національного демократичного інституту (NDI) та Європарламенту з оцінки передвиборного середовища в Україні напередодні президентських та парламентських виборів, що відбудуться наступного року, оприлюднила низку рекомендацій.

Про це повідомляє DW.

Серед них міститься заклик до американської соціальної мережі Facebook відкрити свій офіс на українській території. З такою заявою у суботу, 17 листопада, під час спільної прес-конференції з іншими членами місії у Києві виступив президент NDI Дерек Мітчелл.

За словами Мітчелла, співрозмовники місії в Україні неодноразово заявляли про те, що на майбутніх президентських виборах "ставки є дуже високими". Мовляв, ці вибори є критичними для майбутнього країни та відбуваються на тлі спроб сусідньої країни втрутитися та, можливо, вплинути на результати виборчого процесу. Президент NDI попередив, що російська сторона може посилювати суспільні суперечності завдяки електронним платформам на кшталт Facebook.

"Саме тому ми відкрито закликаємо Facebook мати свій офіс не лише у Москві, але й у Києві: з україномовними співробітниками, з людьми, які 24 години на добу та сім днів на тиждень сфокусовані (на контролі за дезінформаційними впливами. - Ред.) у режимі оперативного реагування", - зазначив Мітчелл. Він додав, що у соціальної мережі є подібний досвід - у такому режимі Facebook вже працював під час проміжних виборів до американського Конгресу та під час виборчих перегонів у інших країнах.