США і ЄС дали понад 50 рекомендацій для підготовки до виборів в Україні в 2019 році

Делегація Національного демократичного інституту (США) та депутатів Європейського парламенту підготувала 51 рекомендацію для підготовки до виборів в Україні в 2019 році, зокрема рекомендувала компанії Facebook відкрити офіс у Києві.

Про це повідомила регіональний директор програм регіону Євразії Національного демократичного інституту Лора Джуетт, передає Інтерфакс-Україна.

"Facebook має відкрити офіс в Україні і разом з іншими цифровими платформами об'єднатися для боротьби з дезінформацією... Якщо ми говоримо про боротьбу з втручанням Кремля для забезпечення стабільності в країні, то соцмережі і цифрові платформи повинні допомогти Україні в цих прагненнях. Усі кандидати повинні мати рівний доступ до ЗМІ, а також необхідно боротися з негативним впливом дезінформації. Слід докладати зусиль для боротьби з проявами політичної корупції, включаючи фальсифікацію, і відстежувати фінансування партій", - сказала вона на прес-конференції в суботу в Києві.

За словами Л.Джуетт, необхідно також дотримуватися рівного гендерного представництва жінок і чоловіків.

"Кандидати мають будувати свої кампанії на конструктиві, спрямованому на об'єднання, а ЗМІ повинні зазначати, що це саме політична реклама, а не інформація", - пояснила вона.

У свою чергу, депутат Європарламенту Дарюш Росаті відзначив інтенсифікацію дезінформації в Україні.

"Наші рекомендації спрямовані на те, щоб заохотити українську владу провадити ключові реформи у виборчому законодавстві і за його межами, які сприятимуть тому, щоб вибори були чесними і прозорими", - пояснив він.

Євродепутат Ребекка Гармс уточнила, що на зустрічі зі спікером парламенту України Андрієм Парубієм було наголошено на необхідності впровадження пропорційної виборчої системи замість змішаної.

"Після зустрічі з ЦВК ми рекомендували парламенту внести внутрішньо переміщених осіб і трудових мігрантів у виборчий процес", - додала Р.Гармс.

Крім того, делегація рекомендувала надати ресурси ЦВК для оновлення технічних засобів для боротьби з кібератаками.