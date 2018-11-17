США можуть подвоїти мита, введені проти Китаю

Вашингтон може подвоїти мита, введені проти Китаю, якщо Пекін не змінить свою торговельну політику.

Про це заявив віце-президент США Майк Пенс на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) в Папуа Новій Гвінеї.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Ми вжили рішучих заходів для усунення нашого дисбалансу з Китаєм. Ми встановили тарифи на $250 млрд для китайських товарів і могли б подвоїти їх. США не змінять курс, поки Китай не змінить свій", - сказав Пенс.

Зазначається, що президент США Дональд Трамп може зустрітися з главою КНР Сі Цзіньпіном на саміті G20 в Аргентині наприкінці листопада.