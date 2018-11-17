США збережуть санкції проти РФ до повного виконання Мінських угод

Сполучені Штати і Україна вважають за необхідне подальше зміцнення можливостей Києву з протистояння "російській агресії", повідомив американський держдепартамент.

"Обидві сторони наголосили на необхідності продовження нарощування можливостей України щодо протистояння російській агресії і важливість мінських угод для припинення агресії Росії", - йдеться в спільній заяві держсекретаря США Майка Помпео і міністра закордонних справ Павла Клімкіна, поширена прес-службою Посольства України в США на офіційній сторінці у Facebook.

Заява була поширена держдепом США за підсумками засідання двосторонньої комісії зі стратегічного партнерства, що відбулося у Вашингтоні.

У ній говориться, що "Сполучені Штати підтвердили зобов'язання щодо збереження санкцій проти Росії, пов'язаних з російською агресією проти України, до повного виконання Росією мінських угод".

США і Україна відзначили, що створення необхідних умов у галузі безпеки для повного виконання мінських угод може бути досягнуто за рахунок розміщення на Донбасі, в тому числі на російсько-українському кордоні, миротворчих сил з мандатом ООН.

У заяві говориться, що США і Україна "засудили агресивні дії Росії щодо транзитних перевезень в українські порти в Чорному і Азовському морях і в районі Керченської протоки".

Такі дії "створюють нові загрози безпеці, економіці, громадській діяльності та екології в Азовсько-Чорноморському регіоні", наголошується в ній.

Сторони також "наголосили на необхідності продовження транзиту газу через Україну, і підкреслили, що виступають проти енергетичних проектів, які загрожують енергетичній диверсифікації та безпеці Європи".

"Зокрема, США і Україна підкреслили важливість продовжувати координацію з тим, щоб припинити реалізацію запропонованих Росією проектів будівництва трубопроводів, які завдадуть шкоди економічній і стратегічної стабільності України, таких проектів, як "Північний потік-2" і друга черга "Турецького потоку", - підкреслюється в заяві.

США і Україна за підсумками засідання комісії прийняли рішення про створення трьох двосторонніх робочих груп: з безпеки і протистоянні російській агресії, з питань правопорядку та гуманітарних питань, з економіки і енергетики.