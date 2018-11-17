Трамп дав письмові відповіді на запитання спецпрокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп розповів, що дав письмові відповіді на запитання спеціального прокурора Роберта Мюллера, який веде розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року.

Як сказав Трамп журналістам, він дав усі відповіді «дуже легко», передає Радіо Свобода.

«На питання дуже просто дав відповіді я сам. Мені не потрібні юристи для таких відповідей. Юристи потрібні, щоб розібратися з деякими питаннями. Ці ж не були дуже складними питаннями», – сказав Трамп.

«Мої юристи не пишуть мені відповідей. Я пишу відповіді», – додав він.

Президент США уточнив, що ці відповіді він іще не передав спецпрокуророві, але не сказав, коли планує це зробити.

Крім того, Трамп повторив свої давні твердження, що розслідування Мюллера – це «сором» і що між його виборчою кампанією і представниками влади президента Росії Володимира Путіна не було ніякої змови.

Роберт Мюллер у перебігу свого розслідування вже домігся в перебігу свого розслідування визнань щодо порушень закону від кількох представників команди нинішнього президента США – зокрема, від колишнього радника Дональда Трампа з національної безпеки Майкла Флінна чи колишнього керівника його виборчої кампанії Пола Манафорта.

Відзначимо, що незважаючи на незавершене розслідування офісу спецпрокурора Роберта Мюллера й триваюче слідство у Сенаті, демократи США продовжують вважати, що оточення Трампа перебувало у змові з урядом РФ, та подали багатомільйонний судовий позов проти російського уряду, кампанії Трампа та організації WikiLeaks, звинувативши їх у далекосяжній змові з метою зриву кампанії 2016 року та перемоги на виборах Дональда Трампа.

Нагадаємо, спецпрокурор із розслідування можливого втручання Росії в американські вибори Роберт Мюллер також займається справою екс-глави передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта. Як повідомлялося раніше, П.Манафорт і екс-радник президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Майкл Флінн вважаються основними фігурантами розслідування про передбачуване втручання РФ у президентські вибори США 2016 року.

4 квітня у Сполучених Штатах Америки винесено перший вирок у результаті розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про російське втручання в президентські вибори в 2016 році. Суд у Вашингтоні засудив адвоката з Лондона Алекса ван дер Зваана, який в лютому визнав себе винним і співпрацює зі слідством, за дачу неправдивих свідчень до 30 діб арешту і штрафу в розмірі 20 тис. доларів.

Під час спеціального розслідування Роберта Мюллера з'ясувалося, що підприємці Леонард Блаватник, Саймон Кукс та Ендрю Інтратер, котрі представляють в Сполучених Штатах інтереси великих російських компаній, внесли у передвиборчий фонд чинного американського президента біля $2 млн.

Повідомлялося також, що серед законодавців Конгресу США поширюється неофіційна інформація про намір президента США Дональда Трампа звільнити спецпрокурора Роберта Мюллера, який очолює розслідування ФБР щодо втручання РФ у вибори в США та можливої змови кампанії