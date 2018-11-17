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У Канаді на Книжовому Салоні відбулася акція на підтримку Сенцова

17 листопада, 2018 - 21:41
Фото з відкритих джерел

На Книжковому Салоні в Монреалі (Salon du livre de Montréal) писали посвяти для політв’язнів-митців, зокрема й для Олега Сенцова.

Про це повідомляє Читомо.

Посвяти відомих письменників, журналістів та критиків на підтримку політв’язнів-митців світу зачитали публічно.

Дійство тривало всього 30 хвилин, і зібрало біля 100 небайдужих в залі Салону.

Організатори акції на спільному стенді Міжнародної Амністії/Квебек і Квебекської спілки письменників організували збір підписів серед відвідувачів Салону.

Серед митців-політв’язнів підписи збирали й для Олега Сенцова (Україна).

Посвяту Олегу написав Крістіан Ге-Полікен, молодий автор, над книжкою якого «Вага снігу» «Видавництво Анетти Антоненко» розпочало роботу і яка незабаром побачить світ. Посвята «зазвучала» не тільки французькою, а й українською в перекладі Ростислава Нємцева. З текстом можна було ознайомитись просто в стенді. Адже в Канаді живе біля 1 мільйона 600 українців. Хоча серед гостей була значна кількість канадців.

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