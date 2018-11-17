У Львові митці "поховали" культуру

Сьогодні, 17 листопада, близько двох десятків митців провели акцію "День мистецтва без Львова". Відтворивши своєрідну поховальну церемонію вони намагалися привернути увагу до культурної деградації суспільства, яка виникла у місті.

Каталізатором цієї акції стала зміна власника в мистецькому об'єднанні "Дзига", яке 25 років тому створило Студентське братство. За весь час свого існування в галереї "Дзиги" відбулося багато мистецьких сучасних заходів, які не були пов'язані із комерційною складовою. Теперішній власник галереї закрив її на ремонт і не відомо в якому форматі вона тепер працюватиме.

Акція відбувалася на вулиці Вірменській, неподалік від "Дзиги". Учасники акції прийшли у чорному одязі та з чорним стягом. На куті вулиці встановили жалобну плиту із написом "Львів - культурна столиця". Біля неї запалили лампадку та поставили дві гвоздики.

"Зараз постало питання навіть не у тому, якою буде нова "Дзига", навіть, якщо вона буде далі працювати. Суть акції полягає в глибшому сенсі - саме місто ігнорує мистецтво. В нас немає муніципальної галереї, де б могли проявляти себе митці, творити якісно і креативно. Так, у Львові є багато малих галерей, але всі вони висувають свої умови, і комерційні в тому числі. В Палаці мистецтв постійно проходять ярмарки товаровиробників, ювелірні виставки, виставки-продажі індійського одягу, ярмарки меду. А де мистецтво?", - заявляють учасники акції.

За їх словами, всілякі свята пампухів, шоколаду і тому подібного аж ніяк не є проявом культурності Львова, а навпаки, свідчать про занепад культури в місті. Як опонента Львову наводять у приклад Луцьк, де відкрили центр сучасного мистецтва. У Львові ж взагалі відсутній простір для експериментального мистецтва. Воно не потрібне ні владі міста, ні меценатам, ні бізнесменам.

Про усі проблеми, з якими зіштовхнулися митці Львова учасники акції написали на великому листі фанери. Це посил вони адресують до міського голови міста, депутатів та всіх небайдужих містян. Крім того, вони вимагають виділити в межах центру чи довкола нього місце для арт-центру, а також конструктивного діалогу та зрозумілої культурної політики з боку міської влади.

Павло Паламарчук, Львів, "День". Фото автора