У Нігері знайшли велике родовище нафти

Алжирська компанія Sonatrach виявила нове нафтове родовище в районі Аль-Кафра в Нігері.

Як передає державне телебачення Нігеру, нове родовище є найбільшим в країні, передає Anadolu.

Sonatrach веде розвідку нафти на кордоні між Нігером і Алжиром з минулого року.

Компанія в квітні 2017 року повідомила, що на території району Аль-Кафра є нафтове родовище загальною площею близько 24 тисяч кілометрів.

Найближчим часом китайська компанія почне видобувати 90 тисяч барелів нафти на добу в районі Агаду на південному сході Нігеру.

За даними Міністерства нафти Нігеру, в даний час в країні виробляється всього 20 тисяч барелів нафти на добу.

Нігер, одна з найбідніших країн Африки, також має багаті запаси урану.