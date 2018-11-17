У Південній Шотландії почалася мурмурація шпаків

У шотландському небі та й у деяких інших країнах, час від часу можна побачити вельми незвичайне видовище. Збираючись в зграю, шпаки стають схожими на рідину, яка ширяє в небесах і постійно змінює форму, створюючи химерні малюнки і переміщуючись як один живий організм.

У стаї може бути до 100 тисяч шпаків.

Вчені дали цьому назву - «мурмурація», тобто танець шпаків. Англійською це звучить як murmuration of starlings. Кожен птах в зграї задає траєкторію польоту для 7 особин, що знаходяться поблизу нього. Зграя з 7 птахів, впливає на політ вже 49 шпаків, а вони отже задають політ для 343 птахів.

Багато хто схиляється до думки, що таким чином шпаки відлякують хижаків, які рідко нападають на великі зграї. В результаті неймовірних танців, в повітрі виникають різні образи, фігури і картини. Шпаки рухаються синхронно і злагоджено, як після виснажливих тренувань.