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Вацлав Гавел, чеський політик та громадський діяч, дисидент, критик комуністичного режиму, драматург та есеїст, дев'ятий та останній президент Чехословаччини та перший президент Чехії

У Празі тисячі людей вимагають відставки прем'єр-міністра

17 листопада, 2018 - 19:49
Фото: Ondřej Brož

На вулиці Праги вийшли тисячі чехів, які вимагають відставки прем'єр-міністра країни Андрія Бабиша.

Про це повідомляє Radio Praha.

"Тисячі людей, які вимагають відставки Андрея Бабіша з поста прем'єра Чехії, попрямували в суботу в другій половині дня з Градчанської на Старомєстску площу, повідомляє чеське інформагентство ЧТК", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 17 листопада Чехія відзначає День боротьби за свободу і демократію і вшановує учасників студентських демонстрацій 1939 і 1989 року. Цього року свято проходить на тлі політичного скандалу навколо прем'єра Чехії і справи про махінації з грантами ЄС на об'єкт "Гніздо лелеки".

Видання повідомляє, що ситуація, навпаки, заспокоїлася на Національному проспекті. До меморіалу на Народному проспекті в центрі Праги протягом дня прийшли поклонитися як політики, так і багато громадських та культурних діячів. Римо-католицький єпископ Зденек Вассербауер на місці прочитав молитву. Після її завершення присутні заспівали чеські та словацькі гімни.

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