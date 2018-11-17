У Тунісі триває міжнародна конференція ЗМІ зі свободи слова

Сотні журналістів зібралися у столиці Тунісу для участі у триденній конференції, присвяченій свободі висловлювання думки та іншим викликам, що стоять перед ЗМІ.

Про це повідомляє AFP.

"Сотні журналістів, багато з них з країн, де переважає цензура, зібралися у столиці Тунісу на конференції щодо свободи висловлювання думки і нових викликів, що стоять перед ЗМІ", - йдеться у повідомленні.

Триденний форум, відкриття якого відбулося у четвер, зібрав 600 журналістів, блогерів, керівників газет і медіа з арабських і франкомовних країн по всьому Середземномор'ю, Африці та Європі.

На заході розглянуть феномен дезінформації, методи перевірки фактів, які стають вірусними, а також використання безпілотних літальних апаратів та інших нових технологій.