У Варшаві покажуть кадри Євромайдану у форматі віртуальної реальності

У Варшаві до п’ятої річниці Євромайдану у форматі віртуальної реальності покажуть трагічні події 20 лютого 2014 року.

Презентація проекту Aftermath VR: Euromaidan виробництва New Cave Media відбудеться у польській столиці 28 листопада, передає Укрінформ.

Як підкреслюють організатори, глядачі Aftermath VR: Euromaidan, вдягнувши VR-шолом, зможуть опинитися на Інститутській та через архівні матеріали, артефакти з Майдану та інтерв'ю з очевидцями дізнатися більше про те, що сталося того “чорного четверга”.

Влітку 2017 року Aftermath VR став одним із 11 переможців Journalism 360 Challenge та отримав грант на розробку від Google News Lab, Knight Foundation та Online News Association.

Відтак компанія зняла сотні тисяч фотографій вулиці Інститутської і Майдану Незалежності, аби перенести центр Києва у віртуальну реальність. Глядачі проекту зможуть пройти 200 метрами вулиці Інститутської. Вперше в історії інтерактивну територію такого розміру перенесено у VR.

Прем’єра Aftermath VR: Euromaidan відбулася в липні в Нью-Йорку.

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