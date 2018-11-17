Україна і Китай обговорять нові авіамаршрути

У найближчі дні авіаційні адміністрації КНР і України повинні будуть обговорити розширення авіаційного сполучення між двома країнами.

Про це на "Українському форумі Шовкового шляху 2018" розповіла виконавчий директор Української асоціації Шовкового шляху Ірина Никорак, передає ЦТС.

"На наступному тижні в Україні будуть присутні представники Авіаційної адміністрації Китаю для переговорного процесу. Обговорюються нові авіасполучення", - заявила вона. При цьому, про які саме потенційні напрямки може йти мова, вона не уточнила.

Раніше заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань повідомив, що українська делегація в Китаї на початку листопада запропонувала китайській стороні запустити рейси між КНР і Україною другому за розміром флоту китайському авіаперевізнику - авіакомпанії Air China.