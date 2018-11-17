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Україна і США продовжать співпрацю, щоб зупинити "Північний потік-2", - Помпео

17 листопада, 2018 - 16:02
Фото: state.gov

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео наголошує, що побудова газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі підриває економічну і стратегічну безпеку України.

Про це держсекретар США сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Вашингтоні, передає УНІАН.

Він заявив, що було обговорено питання енергетичної безпеки та економічних реформ.

"Ми продовжимо разом співпрацювати, щоби зупинити проект "Північний потік-2", який підриває економічну і стратегічну безпеку України, і ще більше ставить під загрозу суверенітет європейських держав, які залежать від російського газу", - наголосив Помпео.

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" через Балтійське море вже почалося і, як очікується, буде завершене до кінця 2019 року.

Нагадаємо, що Вашингтон пригрозив зупинити Nord Stream-2.

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