Українці зможуть побачити видовищний зорепад Леоніди

У ніч проти 18 листопада українці зможуть спостерігати пік метеорного дощу Леоніди. Найкращий час, щоб дивитися на нього – між північчю та світанком, незалежно від місця перебування.

Про це повідомляє The Guardian.

Середня інтенсивність метеорного потоку – 10-15 метеорів на годину. Дощ метеорів можна побачити неозброєним оком за умови чистого неба. Слід дивитись не на сам радіант, звідки, як нам здається, вилітають метеори, а трохи вбік від цієї точки. Сам радіант розташований у сузір'ї Лева.

Охочим спостерігати зорепад фахівці також радять знайти місце подалі від міських вогнів і пильно дивитися вгору. Облаштуватись слід із комфортом й так, аби оглядати весь небосхил. Треба також зважати на погоду – аби не застудитися.

Метеорні потоки, називають зазвичай на честь сузір'їв, де розташований радіант. Леоніди назвали на честь сузір'я Лева. Джерело метеорного потоку - комета Темпеля-Туттля. До земної орбіти вона наближається кожні 33 роки.