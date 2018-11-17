В Атлантичному океані знайшли зниклу рік тому аргентинську субмарину

В Атлантичному океані знайшли уламки підводного човна, який зник разом з 44 членами екіпажу на борту рік тому, повідомляють ВМС Аргентини.

Підводний човен ARA San Juan зник на відстані 430 км від узбережжя Аргентини 15 листопада 2017 року, повідомляє ВВС-Україна.

Військово-морські сили Аргентини припинили рятувальну місію через два тижні після зникнення човна.

Проте через рік і один день після зникнення, влада країни оголосила, що субмарину знайшли на глибині 800 метрів у Атлантичному океані.

Згідно з повідомленням аргентинського флоту у Twitter, ARA San Juan змогла знайти під водою американська компанія.

Раніше ВМС опублікували зображення морського дна, припустивши, що 60-метровий продовгуватий предмет на ньому може бути зниклим підводним човном.