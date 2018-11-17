В Канаді ПА НАТО обговорює гібридну агресію РФ

Сьогодні в Канаді розпочалося чотириденне засідання 64-ї щорічної сесії Парламентської Асамблеї НАТО.

Делегати цьогорічної асамблеї НАТО підготують рекомендації членам Альянсу щодо відбиття російських гібридних атак, повідомила у прес-служба ПА НАТО на офіційному сайті.

“Очікується, що понад 270 парламентарів, які беруть участь у чотириденній зустрічі, ухвалять рекомендації, які закликатимуть уряди держав-членів Альянсу посилити зусилля із реагування на російські гібридні загрози, у тому числі підтвердивши, що гібридна атака може призвести до задіювання колективної оборони”, - йдеться у прес-релізі.

Делегати також закличуть уряди “вжити негайні заходи для захисту виборів від стороннього втручання, зокрема визначивши виборчу інфраструктуру критично важливою”.

“Росія застосовує гібридні тактики й дезінформацію у намаганні підірвати наші демократичні інститути. Роль парламентарів як охоронців нашого демократичного устрою стала ще більш важливою і ПА НАТО належить ключова роль у підвищенні витривалості наших демократичних інституцій”, - розповіла Раса Юкнявічене, президент ПА НАТО.

Ще однією темою, яка повинна бути порушена під час обговорення у Канаді, є забезпечення стабільності у Чорному морі та змагання за ресурси в Арктиці. “Ширші військові виклики, такі як: порушення Росією Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності та гра м’язами на східному кордоні НАТО - також матимуть важливе місце у порядку денному ПА НАТО”, - підсумували у прес-службі.

15 листопада у Галіфакс на чолі постійної української делегації в ПА НАТО на щорічну сесію вирушила Ірина Фріз.

Вона написала про це на своїй сторінці у Facebook.

“Веземо, як і останні два роки, чергові, інформаційно-аналітичні матеріали для наших колег - парламентарів країн НАТО про діяльність Кремля. Матеріали спеціально підготовлені нашою командою та колегами, а також СБУ. Про це окремо пізніше”, - йдеться у повідомленні.