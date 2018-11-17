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Вацлав Гавел, чеський політик та громадський діяч, дисидент, критик комуністичного режиму, драматург та есеїст, дев'ятий та останній президент Чехословаччини та перший президент Чехії

Взаємини з США ніколи не були такими міцними та багатообіцяючими, - Порошенко

17 листопада, 2018 - 18:53
Фото: president.gov.ua ( Робочий візит Президента України з дружиною до США для участі у заходах 73-ї сесії Генасамблеї ООН, 25 вересня 2018 року)

Президент Петро Порошенко заявляє, що українсько-американські відносини ніколи не були такими міцними, плідними та багатообіцяючими, як зараз.

Про це йдеться у повідомленні на його сторінці в Facebook за підсумками засідання українсько-американської Комісії стратегічного партнерства.

"Ніколи в історії українсько-американські взаємини не були настільки міцними, плідними та багатообіцяючими", - вважає президент.

Порошенко зазначив, що за результатами засідання "закладено надійну основу для нарощування успіху нашої двосторонньої співпраці в політичній, безпековій, оборонній, інвестиційно-економічній та енергетичній галузях".

"Свідченням цього є також Спільна заява за результатами засідання, яка відкриває широкі горизонти партнерства - від спільної протидії російській агресії та зміцнення політики міжнародних санкцій проти Кремля, підтримку інтеграції в НАТО - до зміцнення торговельних відносин, збільшення інвестицій, посилення військового співробітництва та протидії російській енергетичній експансії", - наголосив Порошенко.

Джерело: День

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