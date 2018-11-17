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Вацлав Гавел, чеський політик та громадський діяч, дисидент, критик комуністичного режиму, драматург та есеїст, дев'ятий та останній президент Чехословаччини та перший президент Чехії

ЄП закликав Україну розслідувати напади на активістів

17 листопада, 2018 - 17:49
Фото: wikimedia.org

Представники української правоохоронної системи повинні посилити захист активістів та журналістів всредині країни.

Про це під час брифінгу у Києві заявила депутат Європарламенту Ребекка Хармс у Києві, передає УНН.

"Ми хочемо звернути увагу на судову та правоохоронну систему для того, щоб вони відразу ж реагували на заяви про невиправдану поведінку. Хочемо залучити правоохоронну систему розслідувати ці випадки своєчасно та об'єктивно. Громадські організації теж повинні систематично моніторити випадки насильства", - сказала вона.

Крім того, за її словами, громадяни України дуже часто скаржаться на безкарність з боку правоохоронців.

"Треба, щоб вони (правоохоронці - ред.) боролися із безкарністю. Бо безкарність - це одна із скарг, яку ми почули від громадського суспільства", - сказала вона.

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