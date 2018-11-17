ЄП закликав Україну розслідувати напади на активістів

Представники української правоохоронної системи повинні посилити захист активістів та журналістів всредині країни.

Про це під час брифінгу у Києві заявила депутат Європарламенту Ребекка Хармс у Києві, передає УНН.

"Ми хочемо звернути увагу на судову та правоохоронну систему для того, щоб вони відразу ж реагували на заяви про невиправдану поведінку. Хочемо залучити правоохоронну систему розслідувати ці випадки своєчасно та об'єктивно. Громадські організації теж повинні систематично моніторити випадки насильства", - сказала вона.

Крім того, за її словами, громадяни України дуже часто скаржаться на безкарність з боку правоохоронців.

"Треба, щоб вони (правоохоронці - ред.) боролися із безкарністю. Бо безкарність - це одна із скарг, яку ми почули від громадського суспільства", - сказала вона.