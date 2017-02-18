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Авдіївку, коксохім та ДФС знову знеструмлено через обстріли

18 лютого, 2017 - 20:42
Фото: vgolos.com.ua

У зоні проведення АТО через обстріли, що тривають з боку бойовиків, Авдіївка, Авдіївський коксохімічний завод та "Донецька фільтрувальна станція" знову знеструмлені.

Про це ввечері 18 лютого повідомив глава Донецької облВЦА Павло Жебрівський. 

"Близько 20:00 в Авдіївці знову зникло елекропостачання. Як у самому місті, так і на коксохімі (АКХЗ). Координаційний центр з 20:00 перейшов на посилений режим роботи. Готуються електрогенератори, щоб забезпечити автономною електроенергією життєво важливі об’єкти міста", - зазначив він.

"Фахівці-електромонтажники з'ясовують причини та місце пошкодження електромереж. Нацполіція посилює охорону правопорядок у місті, а підрозділи ДСНС - готуються до розгортання пунктів обігріву. Усі працюємо згідно із виробленим алгоритмом", - додав Жебрівський.

Про перебої з електрикою також повідомив генеральний директор АКХЗ Муса Магомедов.

Джерело: День
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