Авдіївку, коксохім та ДФС знову знеструмлено через обстріли

У зоні проведення АТО через обстріли, що тривають з боку бойовиків, Авдіївка, Авдіївський коксохімічний завод та "Донецька фільтрувальна станція" знову знеструмлені.

Про це ввечері 18 лютого повідомив глава Донецької облВЦА Павло Жебрівський.

"Близько 20:00 в Авдіївці знову зникло елекропостачання. Як у самому місті, так і на коксохімі (АКХЗ). Координаційний центр з 20:00 перейшов на посилений режим роботи. Готуються електрогенератори, щоб забезпечити автономною електроенергією життєво важливі об’єкти міста", - зазначив він.

"Фахівці-електромонтажники з'ясовують причини та місце пошкодження електромереж. Нацполіція посилює охорону правопорядок у місті, а підрозділи ДСНС - готуються до розгортання пунктів обігріву. Усі працюємо згідно із виробленим алгоритмом", - додав Жебрівський.

Про перебої з електрикою також повідомив генеральний директор АКХЗ Муса Магомедов.