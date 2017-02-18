Британія і Франція закликали НАТО швидше реагувати на загрози з боку Росії

Глава Міноборони Великобританії Майкл Феллон звинуватив НАТО в тому, що альянс занадто повільно працює над запобіганням російських хакерських атак, передає Sky News.

За його словами, НАТО "недостатньо добре підготовлений".

"НАТО не реагує на погрози кіберзлочинів досить оперативно", - сказав він.

Глава міноборони Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Росія повинна дотримуватися договір про РСМД.

Про це він сказав на нічний пленарній сесії на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

За його словами, в іншому випадку організація повинна реагувати як можна швидше.

"Цей договір повинен дотримуватися. Якщо він не буде дотримуватися, ми повинні реагувати як можна швидше", - сказав міністр.

Міністр національної оборони Туреччини Фікрі Ышык заявив, що НАТО поки не виконує в достатній мірі свої зобов'язання на південно-східному напрямку, де знаходиться країна.

"НАТО на південно-східному фланзі, де знаходиться, зокрема, Туреччина, поки не виконує свої зобов'язання. Ми сподіваємося, що це зміниться найближчим часом", - сказав він.