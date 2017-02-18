Четверо військових отримали поранення за минулу добу в зоні АТО, - штаб

За добу у зоні проведення АТО загинув один волонтер, четверо українських військових отримали поранення. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.

“За добу загиблих у лавах ЗСУ не було, четверо військовослужбовців зазнали поранення. Окрім того, загинув один волонтер”, — повідомив він.

Нагадаємо, раніше у прес-центрі штабу АТО повідомили, що поблизу Кримського в зоні АТО від осколкового поранення загинув український волонтер.

Минулої доби, 17 лютого, російсько-окупаційні війська 73 рази вели вогонь по позиціях українських військових.