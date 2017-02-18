Чоловіча збірна з біатлону посіла шосту сходинку

На чемпіонаті світу з біатлону, що проходить в австрійському містечкові Гохфільцен, відбулися змагання у чоловічій естафеті. Українська команда у цьому сезоні вже неодноразово здобувала «дерев’яну» медаль, впритул наблизившись до п’єдесталу пошани. Тому на чемпіонаті світу від наших чоловіків, напевне, всі вболівальники очікували щонайменше гідного результату. Українці у складі Артема Прими, Сергія Семенова, Володимира Семакова та Дмитра Підручного, на жаль, не змогли зазіхнути на медаль, проте й обличчям у багно не вдарили.

На першому етапі йшов Артем Прима, котрий був вимушений пропустити низку гонок спочатку через хворобу, а далі через забій пальця, який стався у побутовій ситуації вже на підготовчому етапі до чемпіонату світу. З покладеною місією Артем впорався. Перший вогневий рубіж пройшов без будь-яких оказій, на другому ж довелося використати один додатковий патрон, щоб закрити всі мішені. Та попри це, вогневий рубіж наш співвітчизник покинув першим, слідом за ним на відстані трьох секунд пішли Ерік Лессер, Красімір Анєв, Лоуелл Бейлі та Жан-Гійом Беатрікс. Фактично такою когортою спортсмени й дісталися точки передачі естафети. Щоправда, Лессер і Беатрікс на лічені секунди відстали від інших спортсменів. Естафетну ж паличку Сергієві Семенову Артем передав 5-им із 13-ма секундами відставання від лідера.

Семенов зміг вдало відпрацювати обида вогневі рубежі й не віддалити нашу команду від лідерських позицій. Щоправда, й суперники працювали не менш вдало: шістка проміжних лідерів знаходилася на відстані 16 секунд. Українець передав естафетну паличку третім, відставши від лідера майже на 8 секунд. Володимир Семаков, який відправився на трасу, втримав позицію, але вже на стрільбищі був вимушений використати два додаткові патрони, тому відставання збільшилося до 20 секунд, а робота на стійці, де українцю довелося використати ще один додатковий патрон, збільшила відставання від лідерів до 35 секунд.

Фінішеру української команди Дмитрові Підручному Володимир передав естафетну паличку п’ятим. Підручний не дивував швидкістю на фоні лідерів, тому відставання від росіянина Антона Шипуліна збільшилося до 39 секунд. А робота на стрільбі з позиції лежачи із 8-и патронів взагалі збільшила відставання українського колективу до 1 хвилини. Примарні шанси на медаль залишалися, але лише за умови хиб лідерів. На жаль, схибив саме Дмитро: на стійці йому довелося знову використати три додаткові патрони. На фінішне коло українець виходив шостим.

Найцікавіші ж баталії останнього кола мали відбутися у боротьбі за золото та бронзу. Росіянин Антон Шипулін вийшов на заключне коло першим, слідом за ним на відстані 4-ох секунд пішов Мартен Фуркад. Проте принц біатлону цього дня не зміг нав’язати свою боротьбу росіянину. Шипулін на кожній позначці додавав лічені секунди, віддаляючись від француза, і фінішував першим. Франція залишилася на другій сходинці. Цікавою біла боротьба і між господарем змагань Домініком Ландертінгером та німцем Сімоном Шемппом. До останнього відрізка дистанції спортсмени йшли пліч-о-пліч, але за кілометр до фінішу на підйомі Ланді почав атакувати і такий хід видався виправданим. На радість місцевій публіці, бронза чемпіонату світу в естафеті дісталася австрійській команді. Німці ж залишилися на четвертій позиції. Щодо України, то Дмитро Підручний так і дістався фінішу шостим, відірвавшись від найближчого переслідувача майже на 10 секунд.

Богдан Проскуров