Дотримання демократичних принципів дозволяє НАТО протистояти РФ, - міноборони Канади

Повага членів НАТО до цінностей демократії дозволяє підтримувати єдність Альянсу та займати жорстку позицію відносно Росії.

Таку думку у ході панелі на тему майбутнього НАТО, в рамках Мюнхенської безпекової конференції висловив міністр оборони Канади Харджит Саджан, передає Укрінформ.

«НАТО засноване на демократичних принципах своїх членів. Дуже важливо зберігати вірність цьому, адже саме це підтримує нашу єдність. Саме це дозволяє нам надіслати Путіну потужний сигнал щодо міжнародного безпорядку, який він намагається створити», - сказав Саджан.

На його переконання, саме єдність усіх членів Альянсу забезпечує НАТО дуже сильну позицію під час перемовин. «Наша єдність є нашою силою за столом перемовин», - зазначив міністр.