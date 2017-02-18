Гутерріш закликав реформувати ООН

З огляду на політичні кризи, тероризм та війни, необхідно реформувати Організацію Об'єднаних Націй.

Про це заявив під час Мюнхенської конференції з безпеки генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. передає Deutsche Welle.

"Наші структури недостатньо дієздатні. Ми дуже подрібнені, нам слід краще координувати свої дії, а також потрібні незалежні оцінки, чи здатні ми досягати своїх цілей", - заявив генсек ООН.

На думку Гутерріша, в майбутньому ООН знадобиться більше гнучкості, простіші та швидші процедури, а також більше прозорості.

Генсек ООН наголосив, що організація має перейматися також проблемами зміни клімату, нестачі води та кризи біженців.