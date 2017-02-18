Канадський парламент у повному складі запросили на фільм про Голодомор

Депутатів канадського парламенту запросили переглянути фільм про Голодомор «Гіркі жнива».

Таке оголошення під час засідання федерального парламенту зробив депутат від правлячої Ліберальної партії Борис Вжесневський, передає Укрінформ.

«Я маю за честь повідомити Палату громад про довгоочікувану прем’єру художнього фільму «Гіркі жнива», яка пройде 28 лютого у Військовому музеї Оттави. <…> Я заохочую усіх депутатів відвідати цей показ», - сказав Вжесневський.

Він також привітав знімальну групу із виходом стрічки на екрани. «Цей фільм розповідає про один із найжахливіших геноцидів XX століття – Голодомор, вчинений радянським диктатором Йосипом Сталіним проти українського народу у 1932-1933 рр.», - додав Вжесневський із трибуни.

Нагадаємо, «Гіркі жнива» - канадський кінофільм про історію кохання в розпал Голодомору 1932-1933 років. У центрі картини Юрій, хлопчина з козацького роду, який шукає розуміння у своїх діда Івана та батька Ярослава, а також намагається завоювати серце Наталки. Життя парубка змінюється назавжди, коли його родина та земляки стають жертвами штучного голоду та сталінських репресій.

Фільм є першою англомовною художньою кінокартиною про Голодомор. Бюджет фільму був повністю наданий продюсером Яном Ігнатовичем та склав 20 млн доларів. У широкий прокат в Канаді стрічка вийде 3 березня, натомість у США, Європі та Азії – на тиждень раніше.