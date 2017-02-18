Колишній генсек НАТО виступає за створення оборонного союзу ЄС

Країни Євросоюзу повинні посилити співпрацю у сфері оборони, вважає колишній генеральний секретар НАТО і екс-верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Хав'єр Солана, передає DW.

"Зобов'язання Євросоюзу зараз - зробити крок у напрямку оборонного союзу", - заявив він.

Така кооперація дозволить не тільки зміцнити внутрішню і зовнішню безпеку ЄС, але і буде сприяти подальшій євроінтеграції, настільки необхідній сьогодні, переконаний Солана.

Говорячи про вимоги США в НАТО щодо обов'язкового внеску на оборону на рівні 2 відсотків ВВП, екс-генсек Північноатлантичного альянсу заявив, що не варто зводити дискусію до "якогось містичного числа, яке нібито вирішило б усі проблеми".

Оборонний бюджет має насамперед відповідати наявній програмі, зазначив Солана. "Щоб отримувати фінансування, необхідно досягти єдності парламентів країн ЄС в цьому питанні, а для цього їм треба популярно пояснити, на що саме будуть витрачатися ці гроші", - додав він.

Хав'єр Солана обіймав посаду генерального секретаря НАТО з 1995 по 1999 роки, а з 1999 по 2009 роки був верховним представником ЄС із зовнішньої політики і безпеки.

Нагадаємо, міністр оборони США Джеймс Меттіс висунув союзникам по НАТО ультиматум щодо фінансування бюджету Альянсу.

За його словами, якщо країни-члени НАТО не збільшать свої витрати на оборону, то США можуть переглянути своє ставлення до них. В даний час лише п'ять з 28 країн-членів НАТО витрачають на оборону необхідні 2% від ВВП: Велика Британія, Естонія, Польща, Греція і США.

Глава Пентагону Джеймс Меттіс підтвердив, що НАТО залишається основою політики безпеки США. У свою чергу, генсек НАТО Йенс Столтенберг акцентував увагу на чіткому курсі Вашингтона, направленому на військову підтримку європейських союзників.