Меркель і Трюдо обговорили підтримку НАТО і України

Лідери Канади та Німеччини обговорили кілька тем, серед яких торгівля, міграція та міжнародна безпека, включно із потужною підтримкою НАТО та України.

Про це йшлося під час зустрічі прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та канцлера Німеччини Ангели Меркель, передає Укрінформ.

"Лідери обговорили кілька двосторонніх та багатосторонніх тем, серед яких торгівля, міграція та міжнародна безпека, включно із потужною підтримкою НАТО та України", - повідомили у прес-службі прем’єра Канади.

Окрім цього, Трюдо та Меркель пообіцяли докласти зусиль до вчасної ратифікації Всеосяжної економічної та торговельної угоди між ЄС та Канадою.

"Співрозмовники наголосили на міцних міжособистісних стосунках та спільних цінностях таких, як: повага до прав людини, верховенство права, гендерна рівність, плюралізм та інклюзивність", - зазначили у Трюдо.