Меркель: "Мінськ" поки не виконано, але він лишається базою

Федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Мінські домовленості лишаються "базою" для подальшої співпраці сторін у рамках Нормандського формату попри те, що наразі виконано не усі вимоги Мінських угод.

Про це Меркель заявила під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції у суботу, 18 лютого.

Канцлер ФРН нагадала, що Франція та Німеччина інтегровані у військове співробітництво та формування безпеки та захист зовнішніх кордонів, а також "подають ініціативи, які співзвучні з загальноєвропейськими ініціативами".

"Також країни інтегровані у "Нормандський формат" щодо врегулювання конфлікту між Україною та РФ... На жаль, поки що я не можу сказати, що ми виконали усі вимоги Мінських угод, але Мінськ лишається базою для нашої співпраці. Ми маємо робити усе для того, щоб забезпечити стійкий режим припинення вогню та позбавити людей від небезпеки та ризику", - зазначила Меркель.

Також Меркель наголосила, що дії Росії щодо України лишаються неприйнятними, повідомляє "Європейська правда".

"Анексія Криму порушила ключовий принцип територіальної цілісності. Тому ми маємо діяти дуже рішуче, щоби зберегти світовий порядок", - заявила вона.

При цьому Меркель додала, що анексія Криму збільшила роль НАТО для європейської безпеки.