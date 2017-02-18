Меркель закликає посилити східний фланг НАТО через російську агресію в Україні

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала НАТО до посилення східних кордонів Альянсу через анексію Криму Росією та війну на Донбасі.

Про це Меркель заявила на Мюнхенській конференції з питань безпеки, передає Еспресо.TV.

"Чому ситуація в Україні викликає стільки занепокоєнь? Там було порушено важливий принцип, якого дотримувалися з часів Другої світової війни, - принцип територіальної цілісності. Тому я закликаю посилити східний фланг", - сказала канцлер ФРН.

Меркель уточнила, що таке посилення слід виконувати у рамках п'ятої статті уставу НАТО - напад на одного з членів Північноатлантичного альянсу розглядається як напад на весь Альянс.

Водночас Меркель наголосила на необхідності нормалізації відносин ЄС і Росії там, де це можливо.