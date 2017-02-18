Могеріні: Санкції ЄС проти Росії мають залишитися до повного виконання Мінська

Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні вважає, що санкції ЄС проти Росії зберігатимуться до виконання Мінських угод.

Про це вона заявила під час дискусії на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє "Європейська правда".

"Для нас важливим є повне виконання Мінських угод. Як ви знаєте, нині запроваджені санкції проти Росії, і вони чітко прив’язані до повного виконання Мінських угод", - заявила Могеріні.

"Позиція Європейського союзу: ці санкції мають лишатися (до повного виконання Мінська)", - додала високий представник ЄС.

"Але питанням є не збереження санкцій, а вирішення конфлікту та повне виконання Мінська", – наголосила вона.