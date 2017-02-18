НАТО підтримує санкції проти Росії до виконання Мінська, – генсек

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевняє, що Альянс підтримує застосування санкцій проти Росії до повного виконання нею Мінських домовленостей.

Про це він заявив під час зустрічі з президентом Петром Порошенком у Німеччині, повідомляє прес-служба президента.

"Єнс Столтенберг підкреслив, що Північноатлантичний альянс зупинив практичну співпрацю з Росією, а також підтримує санкції до повного виконання Росією Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, Порошенко поінформував генерального секретаря НАТО про складну безпекову ситуацію на Донбасі та суттєву ескалацію напруженості, спричинену масованими обстрілами з боку контрольованих Росією бойовиків в районі Авдіївки.

Президент також висловив вдячність Столтенбергу за чітку позицію щодо засудження агресивної політики Росії та її дій на Донбасі.

Під час зустрічі було домовлено активізувати подальшу роботу в рамках цільових Трастових фондів НАТО на підтримку України.

Порошенко також запросив делегації Північноатлантичної Ради НАТО здійснити візит в Україну в 2017 році.