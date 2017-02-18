Найближчим часом у Києві відбудеться консультаційний комітет президентів України і Польщі

Президенти України і Польщі Петро Порошенко і Анджей Дуда під час зустрічі у Мюнхені домовились про проведення в Києві найближчим часом консультаційного комітету президентів. Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

“Під час зустрічі також була досягнута домовленість про проведення ближчим часом у Києві Консультаційного Комітету Президентів України та Республіки Польща”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що П.Порошенко високо оцінив послідовну позицію Польщі щодо протидії реалізації проекту “Північний потік—2” та оскарження рішення Європейської Комісії щодо збільшення прокачування газу через газопровід OPAL.

Сторони також обговорили питання залучення України до регіональних ініціатив, зокрема співпраці між країнами Адріатики, Балтії та Чорного моря.