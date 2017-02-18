"Нормандська четвірка" домовилась про припинення вогню на Донбасі з 20 лютого

Міністри закордонних справ Німеччини та Франції заявили про домовленість щодо припинення вогню та розведення озброєння, наголосивши, що її виконання буде передумовою початку політичного процесу.

Про це вони заявили після міністерської зустрічі "нормандської четвірки", повідомляє "Європейська правда".

Необхідно зауважити, що цю заяву виголосили двоє міністрів, Українська сторона має прокоментувати підсумки зустрічі пізніше в суботу.

"Всі сторони погодилися дотримуватися домовленостей Мінської групи, яка узгодила режим припинення вогню і те, що має бути прибрано важку зброю, а також про те, щоби дати можливість місії ОБСЄ здійснювати контроль, де ця зброя перебуває, а також контроль за режимом тиші", - заявив за підсумками зустрічі глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель.

"По-друге, ми домовилися, що Червоний хрест отримає доступ (до території ОРДЛО - Ред.)", - наголосив він.

Також, за словами Габріеля, досягнуто домовленість про нову зустріч, присвячену узгодженню параметрів політичного врегулювання.

"Ми побачимося вже впродовж наступних кількох тижнів для підготовки політичного процесу, що буде нашим найважчим завданням. Але без режиму тиші і відведення важкої зброї ми не зможемо почати політичний процес", - заявив він.

Міністри окремо закликали до зняття блокади щодо постачання вугілля.