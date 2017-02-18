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"Нормандська четвірка" домовилася не долучати США до переговорів

18 лютого, 2017 - 17:38
Фото Reuters

Переговори в "Нормандському форматі" не будуть розширені за рахунок Сполучених Штатів Америки.

Такої домовленості досягли представники "четвірки" та держсекретар США Рекс Тіллерсон, передає "Європейська правда".

"Ми говорили про це з Тіллерсоном, ми чітко домовилися, що має бути тісний контакт з США, але ми думаємо, що той формат, який маємо ("четвірка" в складі України, РФ, Німеччини та Франції), треба зберігати. І Сполучені штати на це погодилися", - заявив міністр закордонних справ Зігмар Габріель після переговорів Нормандської четвірки на рівні міністрів.

"У нас немає жодної альтернативи Мінським домовленостям, навіть після того як я поговорив з Тіллерсоном. Звичайно, все відбувається недостатньо швидко, але у нас багато роботи, ми повинні, її зробити", - додав міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро.

 
    
Джерело: Європейська правда
          
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